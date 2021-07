“Colpo di fulmine”, Martina Hamdy posa da “bisogno perpetuo” in minigonna, dècollète al tramonto: panoramica – FOTO

Martina Hamdy spiazza i followers di Instagram con una serie di scatti al tramonto che lasciano tutti senza fiato.

La supergiornalista della Mediaset, nota per la sua grande semplicità, Martina Hamdy è stata protagonista di uno scatto superlativo su Instagram.

In attesa di novità sul fronte professionale, la meteorina di TGCom 24 si gode l’estate come meglio può. Nativa di Sesto San Giovanni, un quartiere di Milano Nord è metà egiziana e metà italiana. Martina inizia il suo percorso professionale dopo aver conseguito il titolo di Laurea in Architettura.

L’amore per la storia e la letteratura artistica è uno dei sogni rimasti al momento irrealizzati per la giornalista, che in compenso ha ottenuto il meritato riscatto partecipando ai concorsi da modella.

Non a caso, sul web e le piattaforme social, Martina è particolarmente ispirata e con quel “bisogno perpetuo” di mettere in mostra i tratti più intimi del suo repertorio: andiamoli a vedere nel dettaglio

Martina Hamdy, bellezza vertiginosa al tramonto: pazzesca

