Meghan Markle trema: il fratellastro concorrente del Grande Fratello Vip. I Sussex in ansia

Meghan Markle. Momenti di ansia per la duchessa di Sussex: il fratellastro parteciperà al Grande Fratello Vip Australia. Si teme per le rivelazioni che potrebbe fare in tv

Come in un perverso gioco del destino, quello che sta accadendo (o probabilmente accadrà) ai duchi di Sussex risulta veramente inimmaginabile. Gli ex componenti della famiglia reale inglese hanno utilizzato, com’è noto, il potente mezzo televisivo per screditare i Windsor e gettare su di essi accuse pesantissime che hanno diviso l’opinione pubblica. Per farlo hanno scelto di confidarsi pubblicamente alla regina mondiale del piccolo schermo, Oprah Winfrey. La risonanza del loro gesto è tuttora motivo di distacco con il principe ereditario Carlo e il secondo in linea di successione, William, duca di Cambridge.

Adesso è proprio quello stesso mezzo televisivo a rivoltarsi proprio contro Harry e Meghan. Della serie “chi la fa, l’aspetti“, arriva una notizia bomba che fa tremare il figlio di lady Diana e consorte.

Meghan Markle: il fratellastro pronto a partecipare al “Grande Fratello Vip”. Si temono rivelazioni scottanti

Thomas Markle Jr., fratellastro di Meghan con la quale condivide il padre, si trova a Sydney in regime di quarantena. Sta affrontando un periodo di isolamento necessario di 14 giorni, passati i quali potrà fare il suo ingresso nella casa del “Grande fratello vip Australia”.

L’uomo ha 55 anni (16 in più di Meghan), vive in Oregon e di professione è un installatore di serramenti e infissi. É stato arrestato nel 2017 per aver puntato una pistola alla testa della fidanzata. Le accuse sono poi completamente cadute.

I rapporti tra i due fratelli sono pessimi, non si parlerebbero addirittura da circa 10 anni. Thomas Markle jr ha precedentemente descritto la consorte del principe Harry con queste parole: “È una donna falsa, superficiale e presuntuosa”.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i duchi di Sussex sarebbero imbarazzati e in ansia per le rivelazioni che l’uomo potrebbe fare in diretta sulle emittenti australiane. Thomas Markle jr non ha mai incontrato il cognato nè tantomeno i due piccoli nipotini, Archie e Lilibet Diana.

Nessuno della famiglia di Meghan era presente alle sue nozze reali avvenute il 19 maggio 2018 nella cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor, eccezion fatta per la madre, Doria Loyce Ragland.

Il fratellastro aveva addirittura scritto una lettera aperta al principe Harry, sconsigliando di prendere in moglie l’ex attrice protagonista di “Suits”.

“Sono finito sotto i riflettori senza che io lo volessi e sono state dette cose tremende su di me” – ha detto l’uomo. “Per tutti sono il fratellastro pazzo di Meghan, per questo ho perso il lavoro e sono stato buttato fuori di casa”.