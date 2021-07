Michela Persico torna a casa sua e non è mai stata più felice-FOTO

La bella Michela Persico è tornata nella sua città natale, si è fatta immortalare nella piazza di Bergamo sorridente

Michela Persico è tornata a casa sua a Bergamo, ha scattato due foto nella piazza della città sorridendo e facendo un cuore alla sua città natale. Nella didascalia si è poi rivolta ai followers e ha scritto:“Non siete mai stati a Bergamo? La mia città. Ed è sempre un’emozione tornarci dopo tanto tempo”. Qualcuno però l’accusa di voler mostrare altro con le sue foto, le forme:”Secondo me in queste foto vuoi far vedere altro”.

Michela Persico amata e criticate sui social

La Persico come personaggio pubblico è molto amata ma anche criticata, specialmente ora che è diventata mamma. In un video che ha condiviso di recente mentre si trova in barca con in braccio il figlio Tommaso di neanche un anno, saltella ballando sulle note della canzone Malibu. Dopo aver condiviso il video su instagram arriva una pioggia di commenti sia positivi che negativi. Il primo a commentare è il compagno, nonché padre del bambino che scrive:”Mamma mia”. A ruota lo seguono altri utenti che scrivono di pensare la stessa cosa della sua compagna. Fin qua tutto bene. Successivamente arrivano dei commenti sul rapporto con il figlio anche pesanti.

Una donna scrive:”Non importa se il collo di mio figlio si spezzerà l’importante è che le mie tette di gomma si muovano”. Immediatamente arrivano moltissime risposte alla dichiarazione, alcune sono d’accordo altre difendono la Persico. Ma continuano le critiche, un’altro utente scrive:”Povero bambino da grande vedrà questi video sempre in mezzo alla tette della mamma..povera Italia”. E ancora:”La plastica non fa male ai bimbi così piccoli?”. Insomma molte frecciatine scoccate contro la Persico a causa del suo seno rifatto e della sua volontà di mettersi sempre in mostra. Molte donne forse sono anche invidiose di una neo mamma in così perfetta forma, d’altronde non si può negare che abbia un fisico statuario a neanche una anno dalla nascita del piccolo Tommaso.

Indubbiamente per lei essendo una cosa importante e che la fa stare bene, si è messa subito ad allenarsi dopo aver partorito. Ma questo può essere solo che un buon esempio per tutte le mamme. Anche se si diventa mamma non bisogna trascurarsi mai per il bene del corpo e della mente. E se le mamme stanno bene anche i figli stanno meglio.