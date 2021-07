YesLife, da Tokyo 2020 a tutte le notizie sul mondo del calcio. E… una grande sorpresa per gli amanti del Fantacalcio

E’ tutto pronto per i Giochi della XXXII Olimpiade in scena in Giappone. Noi di Yeslife seguiremo l’evento in tempo reale.

Venerdì 23 luglio avrà luogo la cerimonia d’apertura delle prossime Olimpiadi di Tokyo.

E’ possibile seguirla in streaming dalle 13 (ora italiana) su Discovery+ e su Eurosport Player mentre sulla Rai verrà trasmessa in diretta su Rai Due e Raiplay.

Come da tradizione la Grecia sarà la prima nazione a sfilare mentre l’Italia entrerà nello stadio di Tokyo come diciottesima delegazione, con Jessica Rossi ed Elia Viviani portabandiere.

Noi di Yeslife seguiremo le Olimpiadi in tempo reale e vi terremo aggiornati costantemente su calendario, medagliere, dirette e curiosità riguardanti gli atleti.

Una nuova sezione dedicata allo sport

Dal prossimo primo agosto, oltre a seguire le Olimpiadi, ci dedicheremo ad approfondimenti e a nuove sezioni riguardanti lo sport.

Sarà soprattutto il calcio l’elemento cardine di questa novità targata Yeslife: dalla Serie A, alla Serie B, campionati esteri e coppe nazionali e internazionali.

Vi aggiorneremo con le ultime di calciomercato e con una nuova sezione dedicata a tutti i fantallenatori chiamata ‘Yesfanta’ dove potrete trovare tutte le dritte, i consigli, le quotazioni, i top&flop, per creare al meglio la formazione del vostro Fantacalcio.

Dunque saremo lieti di accompagnarvi per tutta la stagione calcistica e non solo, infatti avremo anche una sezione dedicata agli altri sport: dal basket, alla Formula 1, Moto GP, ciclismo, nuoto e tanto altro.

Per non perdervi nessuna informazione riguardante le vostre squadre del cuore o le competizioni che più vi appassionano, basterà seguirci sulle nostre pagine social e sul nostro sito ufficiale.

Noi siamo pronti! E voi?