“Basta che sono geloso”. Paola Di Benedetto: tre FOTO in intimo da far girare la testa. Uno splendore

Paola Di Benedetto. La modella pubblica su Instagram tre foto in intimo per un famoso brand di underwear. Web in subbuglio davanti a tanta bellezza

É tornata per una breve trasferta a casa, nella sua Vicenza, la bellissima modella Paola Di Benedetto. Come lei stessa ha dichiarato attraverso il suo profilo Instagram, ha la residenza nella città di Milano dove vive e lavora ormai da molto tempo. Tuttavia, il suo medico di base si trova ancora nel comune che le ha dato i natali. É per questo motivo che ha fatto un salto in Veneto per aver somministrata la seconda dose di vaccino anti Covid. É stata un’occasione per godere nuovamente delle bellezze della sua terra che mostra con orgoglio.

“Come sto? In molti me lo stanno chiedendo” – dice influencer ed ex concorrente del “Grande Fratello Vip”. Continua: “Solo un lieve malessere ma nulla di che. Un dolore blando che sparisce in meno di 24 ore. La mattina mi sono svegliata freschissima”.

La modella è subito pronta a tornare in pista e stupisce tutti con le immagini del suo ultimo shooting.

Paola Di Benedetto: lo shooting fotografico in intimo che manda i fan in delirio

