La cantante ha pubblicato un post rovente che ha mandato in tilt Instagram. Bellezza e sensualità sono gli ingredienti principali di questo post.

Bianca Atzei è irresistibile e guardare il suo post significa rimanere senza fiato. Fascino e seduzione sono il suo biglietto da visita e lo sanno benissimo i suoi numerosissimi followers che non si perdono uno scatto condiviso sul suo profilo.

La cantante si trova in Sardegna, terra della quale è originaria, seppure sia nata a Milano: in questi scatti sfoggia un look da far perdere la testa agli utenti.

Irresistibile con una mise impeccabile e che sicuramente non passa inosservata, del resto è estate e bisogna osare per dare più luce al periodo buio dal quale stiamo uscendo.

Bianca Atzei, brilla di luce propria

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

In questo post la bellissima Bianca indossa uno paio di short neri che risaltano il suo fondoschiena da urlo e un top argentato luminosissimo con un’ampia scollatura da capogiro.

A saltare subito all’occhio è il suo lato A da urlo. Ma a fare da corredo alla foto è l’eleganza e il fascino che la contraddistingue. Una vera star della notte con questo outfit da disco music e un trucco luminosissimo che mette in risalto i suoi lineamenti.

La bellissima Bianca è in vacanza insieme al suo fidanzato Stefano Corti e si dà al divertimento e al relax nell’isola più bella d’Italia.

I fan si scatenano e la inondano di commenti e like per apprezzare gli scatti di questa sera. Ultraterrena!