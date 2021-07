Raffaella Fico, showgirl di punta della televisione italiana, continua a pubblicare fotografie da manicomio su Instagram: l’ultimo scatto è decisamente esplosivo.

Raffaella Fico sempre più esplosiva sui social network: gli scatti condivisi praticamente ogni giorno su Instagram sono straordinari. La nativa di Cercola ha deciso di trascorrere le sue vacanze nella splendida Mykonos, isola greca appartenente all’arcipelago delle Cicladi e celebre in tutto il mondo per la Movida estiva. Nonostante il periodo alquanto difficile e le notizie allarmanti che giungono dalla Grecia, l’amatissima showgirl ha deciso lo stesso di rilassarsi qualche giorno in quel favoloso luogo.

La 33enne sta monopolizzando l’attenzione degli utenti del servizio di rete sociale con disarmante facilità: la napoletana è protagonista di alcuni scatti bollenti in cui mostra il suo fisico da brividi. L’ultima fotografia apparsa tra le sue stories ha mandato il web in subbuglio: la modella è davvero una bomba.

Raffaella Fico, primo piano da urlo: scollatura super e davanzale da infarto

Se vuoi vedere il primo piano infuocato di Raffaella Fico, vai su successivo.