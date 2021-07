“Ringraziami dopo”, Aurora Ramazzotti mette una FOTO sexy dopo la richiesta del fan

Aurora Ramazzotti acconsente alla richiesta di un fan e posta la foto sexy tanto invocata. “Ringraziami dopo”: questo il commento della conduttrice

Si sta facendo strada nel mondo della tv la giovanissima Aurora Ramazzotti, che per lungo tempo ha dovuto scontrarsi con quanti sostenevano che il suo successo fosse semplicemente dovuto al fatto di essere figlia d’arte. La 24enne, rimboccandosi le maniche, ha invece dimostrato al pubblico il proprio talento e la bravura indiscussa, solo di recente notata dalla trasmissione “Le Iene”, che ha scelto di ingaggiarla come membro del cast. Poche ore fa, tramite il “box domande” di Instagram, la Ramazzotti ha voluto intrattenersi per un po’ con i followers, non mancando di acconsentire alla richiesta di un fan: la foto sexy ha già fatto il giro del web.

Aurora Ramazzotti cede alla richiesta del fan: la FOTO sexy fa il giro del web

