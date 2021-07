Alessia Marcuzzi è tornata a Roma e dopo foto osé in riva al mare, spuntano scatti accattivanti per le vie del centro

In questi giorni Alessia Marcuzzi ha deliziato i fan con foto uniche e strepitose, tanto da lasciarli senza fiato. Scatti mozzafiato che continuano, a distanza di giorni, ad essere virali. A quanto pare una parte delle vacanze sembra essere finita e così la conduttrice è tornata a Roma.

Non sappiamo quando ripartirà, ma per il momento i follower si accontentano di vederla per le vie del centro con look irresistibili. Con lei l’estate prende un’altra piega.

Alessia Marcuzzi su Instagram, che schianto le sue gambe – FOTO

