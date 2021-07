La pin-up degli anni ’90 ha pubblicato un post dove si mostra ancora irresistibile come quando un decennio fa era sulla cresta dell’onda…

Sabrina Salerno resta una delle donne più desiderate e affascinanti dello showbiz.

La cantante che insieme a Jo Squillo nel 1991 ha fatto sognare gli uomini di tutta Italia e non solo, con ”Siamo donne”, hit parade in voga per tutto il decennio oggi è più apprezzata che mai.

Come il vino, con il passare degli anni migliora: sembra essere proprio questo il caso della bella pin-up che oggi ammalia tutti con i suoi post su Instagram.

Del resto come non rimanere estasiati dai suoi scatti seducenti e prorompenti?

Il post di Sabrina Salerno manda tutti in ecstasy

