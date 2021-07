“Versione Pocahontas” Sabrina Salerno serie di FOTO in bikini in mezzo al fieno, Strabiliante

Con l’ultima serie di foto Sabrina Salerno si è decisamente superata: la showgirl ha mandato in delirio in suoi innumerevoli follower sui social network

Sabrina Salerno ne pubblica cinque stavolta di scatti strabilianti che mandano in tilt il suo pubblico su Instagram. Sono tutti letteralmente impazziti per il suo outfit: un costume a due pezzi marroncino con un righino rosso, impreziosito con pietrine azzurro turchese. Il suo lato a è messo proprio in risalto da questo bikini che la fa apparire stratosferica, più bella del solito.

Tanti i commenti arrivati per lei ma ce n’è uno che spicca sugli altri ed è quello di un fan che scrive: “Versione Pocahontas“, visto che sembra proprio uscita dal cartone di animazione della Disney e ricorda la bella protagonista di questa storia.

Sabrina Salerno, la serie di foto da principessa indiana

