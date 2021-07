Samantha De Grenet piace per il suo essere vera e spontanea. Sorriso e bikini conquistano i follower di Instagram

“Una donna felice, appagata, che ha combattuto per la sua famiglia” così si definisce Samantha De Grenet in una recente intervista rilasciata al settimanale Gente.

L’ex gieffina, dopo aver combattuto contro un tumore al seno nel 2018, oggi sta bene e dice che dopo la sfida vinta si sente ancora più forte di prima. “Nella grande sfortuna di essermi ammalata – precisa – sono riuscita a prendere il male in tempo ed a guarire”. E con questa consapevolezza, piena di voglia di vita e di avventura, si mostra sui social.

Samantha De Grenet, bikini e sorriso: così conquista

Samantha De Grenet non ha bisogno di molto per conquistare il suo pubblico. A lei basta veramente poco per piacere e piacersi. La showgirl oggi ha regalato ai suoi follower un autoscatto che riassume la sua verità e spontaneità.

Non un selfie di quelli che negli ultimi anni sono diventati trendy con il telefono in mano, ma con lo smartphone posizionato lontano azionando l’autoscatto. E non si può che farle i complimenti, sia per l’inquadratura che per la posa. Del resto lei è un’artista navigata e sa come destreggiarsi tra obiettivi e pose da assumere.

Sorriso e bikini fanno tutto il resto. Costume semplice, un due pezzi nero con i triangolini che mostra il suo abbondante decolleté. Nulla di eccessivo, con una mano portata tra i suoi fantastici ricci che sembrano molle, uno sguardo un po’ perso e sognante e un sorriso semplice e vero. Alle sue spalle il mare e la costa rocciosa con la macchia mediterranea dell’Argentario.

L’ex gieffina si trova in uno dei posti più incantevoli del Bel Paese e non poteva non immortalare questo momento. “Autoscatto!!! Non da manuale, ma di far meglio non sono mica tanto capace!” ha scritto Samantha a corredo della foto.

I fan la supportano e le tributano i migliori complimenti. “Sei bellissima naturale goditi l’estate ti meri tutto il bene❤️❤️❤️❤️❤️” scrive uno dei tanti follower e poi arriva chi davanti alla sua bellezza non sa resistere e commenta: “Poi dici perché uno s’innamora”.