Sangiovanni presenta il nuovo videoclip: la sorpresa che ha spiazzato tutti

Oggi alle 14:00 uscirà il nuovo videoclip di Sangiovanni, finalista di Amici. “Malibu” è uno dei singoli più amati dell’estate e, accanto a lui, ci sarà la fidanzata Giulia

Sangiovanni è il secondo classificato dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, e a distanza di mesi dalla fine del programma, il suo successo non si è mai fermato ma solo triplicato. Poco prima di uscire dal talent ha presentato il suo singolo Malibu, che riscosse immediatamente un successo incredibile. Quest’anno è nato il fenomeno Sangiovanni, qualcosa che non si vedeva da tempo nel programma di Maria: mai nessuno aveva riscosso così tanto successo ancor prima di mettere piede fuori da Amici. E ad oggi Sangiovanni sta raccogliendo ciò che ha seminato con fatica e con amore.

Sangiovanni presenta il videoclip di Malibu: la sorpresa inaspettata

Nella scuola oltre ad aver capito ufficialmente cosa avrebbe fatto da grande, ha trovato anche l’amore tra le braccia di Giulia Stabile, ballerina della scuola e vincitrice della loro edizione. I due si sono innamorati e hanno cominciato davanti alle telecamere una storia d’amore che ha fatto sognare tutti. Ad oggi stanno ancora insieme e ci sono sempre l’uno per l’altro, infatti Giulia ha deciso di ideare una coreografia per Malibu e di presenziare nel videoclip del singolo che uscirà proprio oggi. Una notizia inaspettata che ha spiazzato tutti ma resi felice i loro fans, che sentivano la loro mancanza dopo averli seguiti quasi tutto il giorno in televisione per mesi interi.

In attesa del video, Sangiovanni ha pubblicato un video su TikTok per spoilerare la coreografia della canzone. Adesso tutti non vedono l’ora di scoprire come sarà questo video, dopo lunghe settimane di attesa.