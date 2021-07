“Lo faccio ovunque”, Shaila Gatta, posa da infarto anche al mare. La sensualità è troppa – FOTO

“Lo faccio ovunque”, Shaila Gatta e la posa da infarto in bikini. Anche al mare, l’ex velina non rinuncia a sfoggiare la propria bravura e sensualità

Terminata l’avventura a “Striscia la Notizia“, che a settembre ripartirà con una nuova coppia di veline, la bellissima Shaila Gatta si gode quella che lei stessa ha definito la propria “estate italiana“. Anche in vacanza, tuttavia, la ballerina non rinuncia agli allenamenti e alle acrobazie che, di volta in volta, non manca di filmare e poi di rendere pubbliche tramite i post di Instagram. Famosa è la sua spaccata verticale, che l’ex velina esegue in ogni contesto e con qualsiasi tipo di outfit addosso. Nell’ultima foto pubblicata, addirittura, la Gatta ha scelto di eseguirla in acqua, con grande gioia da parte dei fan.

NON PERDERTI ANCHE —> Tragedia per Martina Colombari: grave lutto per la nota soubrette

“Lo faccio ovunque”, Shaila Gatta, posa da infarto anche al mare – FOTO

Per vederla, vai su Successivo