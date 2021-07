Simona Ventura. La celebre presentatrice si mostra in costume da bagno durante le sue vacanze estive 2021. Tanti progetti in arrivo per lei, appare in ottima forma. I fan approvano

“Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita” – cantava così Luca Carboni in una sua celebre canzone. Simona Ventura ne ha fatto un mantra e oggi appare sorridente, raggiante, in splendida forma, nonostante un recente flop che ha intaccato il suo percorso.

Purtroppo il suo programma “Game of Games – Gioco Loco”, andato in onda recentemente in prima serata su Rai Due, non ha ottenuto i risultati sperati in termini di share. I dati insufficienti degli ascolti ne hanno decretato la cancellazione definitiva dal palinsesto.

Poco male, la conduttrice non si è fatta perdere d’animo ed è di nuovo in pista in altri due interessanti progetti sul piccolo schermo. Il primo riguarda la nuova stagione di “Discovering Simo”, su Real Time. L’appuntamento parte da domani, 24 Luglio, con lo show girato in Emilia Romagna, terra natia della Ventura, alla scoperta della regione attraverso l’intervento di numerosi ospiti.

Il secondo, invece, la vedrà protagonista su Rai2 a partire da settembre. Condurrà “Tutto fa domenica” ogni mattina del giorno del dì di festa. Non sarà sola, sua fedele compagna sarà l’amica e collega Paola Perego: un duo inedito che susciterà sicuramente la curiosità del pubblico da casa.

Simona Ventura: un fisico bestiale sfoggiato in spiaggia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Classe 1965, Simona Ventura condivide su Instagram una foto strepitosa a favore dei suoi 1,7 milioni di follower. La conduttrice, 56 anni compiuti lo scorso 1° aprile, sfoggia un fisico pazzesco fasciato da un costume intero durante le sue meritare vacanze estive.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Vivere senza reggiseno” Beatrice Valli, intimo bianco e trasparente: unica – FOTO

La Ventura non ha mai temuto lo scorrere del tempo, si è spesso svelata di fronte al suo pubblico senza trucco, non facendo uso di filtri e artefici, ma mostrando ogni ruga con orgoglio nella sua verità.

“Ed eccole qui le foto in costume dell’estate 2021” – scrive in didascalia. “Con fatica immane… Che ne dite del risultato?! Ps: costume vecchio”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Bona come il pane”, Elisa Isoardi: la scollatura che ti manda in tilt – FOTO

I fan sono pazzi di lei e glorificano la sua forma strepitosa: “Molto bene direi”, “Sei sempre top, Simo”, “Sempre super in forma! Daje tutta”, “Vai alla grande”, “Fantastica”, Stai benissimo”.

Dietro l’angolo si nasconde l’immancabile leone da tastiera, l’hater di turno pronto a sferrare commenti maliziosetti. Si soffermano a sottolineare il passaggio dal chirurgo; Simona Ventura elegantemente li ignora e non risponde.