La conduttrice non vuole abbandonare il ricordo della sua estate e condivide un nuovo scatto in costume dove mostra tutta la femminilità delle sue gambe.

La conduttrice e modella Roberta Morise ha trascorso una meravigliosa vacanza a Cirò Marina nella costa ionica della Calabria assieme al fidanzato Giulio Fratini, ex fidanzato di Raffaella Fico.

Le foto al mare si sono sprecate viste che la giovane ha condiviso molti scatti realizzati proprio durante il suo soggiorno nella località marittima. Nessuno foto con il suo amore ma tante realizzazioni fotografiche prodotto per qualche servizio moda e di lingerie.

Roberta come vediamo dalle sue stories su Instagram è tornata a Firenze per lavoro ma il cuore resta ancora in spiaggia, ha deciso quindi di rallegrarci tutti con un nuovo scatto davvero sensuale che ha fatto impazzire davvero molti fan della sua community.

Roberta Morise strega con uno scatto a metà, le gambe le vere protagoniste

