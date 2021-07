Dopo anni dall’esordio di Stefano De Martino ad “Amci”, il ballerino si lascia andare e rivela a cuore aperto il motivo per cui ha abbandonato la danza

E’ considerato dal pubblico femminile uno degli uomini più affascinanti del mondo della televisione, aveva appena venti anni quando si presentò come ballerino al talent di Maria De Filippi. “Amici” è stato il trampolino di lancio per Stefano De Martino che oggi ha abbandonato definitivamente la danza.

Per tanto tempo il motivo è rimasto nascosto, nessuno ha mai saputo il perché di questa scelta. Oggi il conduttore partenopeo ha deciso di rivelare la verità.

“Amici”, Stefano De Martino e l’addio alla danza: perché?

Stefano De Martino oggi è un conduttore e papà meraviglioso che all’età di trentadue anni si è reinventato ed ora sta scalando la vetta del successo. La danza fin da piccolo è stata la sua più grande passione, tanto che ha iniziato all’età di dieci anni.

Poi però dopo l’esperienza ad “Amici” ha deciso di cambiare pagina. “Come ballerino non ero straordinario e non avevo la grazia di una etoile. Avevo la professionalità e tenevo tra le dita il mestiere – ha raccontato a Vanityfair – ma siamo onesti e diciamo la verità: se avessi smesso all’improvviso non se ne sarebbe accorto nessuno”.

Così ha deciso di abbandonarla e dedicarsi ad altro, fino ad arrivare a condurre un programma televisivo. “Nel mio percorso c’è stato sacrificio, desiderio di arrivare a ogni costo e una fame di riuscita che rappresentava un riscatto sociale. – continua – Una cosa mi è chiara: il punto non è arrivare a un obiettivo, ma come ci si arriva”.

Maria De Filippi è stata per lui una guida in tutto, l’ex ballerino ha spiegato che la regina della televisione ha un segreto: affrontare il lavoro con divertimento e passione. Per l’ex marito di Belen è un idolo da seguire.