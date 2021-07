Stefano De Martino e Maria De Filippi, il ballerino vuota il sacco su di lei

Stefano De Martino ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni: il ballerino ha parlato soprattutto di Maria De Filippi.

Stefano De Martino è senza ombra di dubbio uno dei ballerini italiani più famosi. Il nativo di Torre Annunziata prese parte nel 2009 al talent show ‘Amici di Maria De Filippi’, classificandosi primo tra i ballerini ma venendo eliminato in semifinale. Per il programma di Mediaset, il napoletano ha lavorato anche come professionista. Nel corso degli anni, il classe 1989 ha conquistato sempre più spazio nella nostra televisione.

De Martino è stato opinionista per ‘Quelli che il calcio’, è stato inviato per ‘L’isola dei famosi’, ed è stato addirittura conduttore di ‘Made in sud’. Stefano ha rilasciato qualche ora fa dichiarazioni molto interessanti, parlando di tanti temi importanti della sua carriera e rivolgendo gran parte delle sue parole verso Maria De Filippi.

Stefano De Martino, il ballerino vuota il sacco: le dichiarazioni su Maria De Filippi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Stefano ha rilasciato dichiarazioni molto interessanti svelando i motivi per cui ha detto addio al ballo. “Non ero straordinario. Avevo la professionalità e tenevo tra le dita il mestiere, ma siamo onesti: se avessi smesso così all’improvviso non se ne sarebbe accorto nessuno“.

De Martino ha vuotato il sacco su Maria De Filippi: le sue parole non sono passate inosservate e sono condivise praticamente da tutti. “E’ perfezionista fino alla maniacalità, ma sempre estremamente vera e naturale. Quando lavora, è una persona che sacrifica ogni altro aspetto della propria vita”. L’ormai ex ballerino ha anche rivelato un aneddoto curioso. “Affronta il suo mestiere con divertimento e con passione. Questo è il suo segreto: gliel’ho rubato e ambisco a fare la stessa cosa”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Immensa” Emma Marrone e la sua nuova avventura, le FOTO commuovono il web

LEGGI ANCHE –> “Sei ancora il massimo” Eva è un sogno: le curve sono tutte al posto giusto! – FOTO

Stefano è stato sentimentalmente legato a Belen Rodriguez: i due si sono sposati nel 2013 e hanno avuto un figlio (di nome Santiago). Il napoletano e l’argentina, dopo alcuni periodi di flessione, si sono definitivamente lasciati nel 2020. La nativa di Buenos Aires ha subito trovato un nuovo amore e ha appena partorito la sua seconda figlia.