Tragedia per Martina Colombari: grave lutto per la nota soubrette

Ha perso il controllo dell’auto Margherita Beccegato, la suocera di Martina Colombari. Si è spenta oggi all’età di 87 anni

Tragedia inaspettata per la famiglia di Martina Colombari. L’attrice, infatti, oggi ha subito un grave lutto: la suocera è scomparsa all’improvviso. Stiamo parlando di Margherita Beccegato, la mamma di Alessandro Billy Costacurta, ex calciatore del Milan e oggi opinionista di Sky. Alessandro è sposato con Martina Colombari dal 2004, sono 17 anzi che stanno insieme e da allora non si sono più lasciati. La loro è una bellissima famiglia unita e si vogliono tutti bene, e non sarà facile adesso superare un lutto così tragico come la morte di una mamma di 87 anni in un incidente stradale.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Young Royals”, su Netflix l’eterna lotta tra ciò che siamo e ciò che scegliamo di mostrare al mondo

Martina Colombari, la tragedia inaspettata in famiglia

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a L I v e – n o n ce l a G n u g n o ( @ l i v e n o n c el a g n u g n o)

Infatti è proprio così che è avvenuta la tragedia, a causa di un incidente che nessuno aveva messo in conto. La donna che si portava benissimo i suoi 87 anni, guidava ancora quando è stata colpita da un malore proprio mentre era in auto. È andata a finire così in una cancellata e lì sembra essere morta sul colpo: i soccorsi sono arrivati praticamente subito, ma nonostante i vari tentativi di rianimazione non c’è stato niente da fare. Per la donna non c’è stato più niente da fare. Si stringono al dolore della famiglia tantissimi utenti sul web, che nelle ultime ore hanno riempito gli ultimi post dell’attrice di condoglianze per lei e per suo marito.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Tanti messaggi di cordoglio anche per l’ex calciatore del Milan, che adesso deve affrontare questo difficile lutto. Non è mai facile dire addio alla propria mamma, soprattutto se succede in questo modo.