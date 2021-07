Maddalena Corvaglia ha condiviso una serie di scatti su Instagram che hanno lasciato il web senza fiato. Subito è tripudio di like e commenti.

Occhi azzurri, viso angelico e fisico mozzafiato. Maddalena Corvaglia, 41 anni di Galatina, non smette mai di incantare i fan mostrando sui social tutta la sua bellezza. Showgirl e conduttrice, in particolare è attivissima su Instagram dove il suo profilo è seguito da un milione di follower che interagisce con i suoi scatti incredibili. Scatti che la ritraggono tra momenti di vita quotidiana e lavorativa, accumunati dal suo fascino travolgente.

In questi giorni l’ex velina di “Striscia la Notizia”, programma che l’ha resa conosciuta al grande pubblico, sta postando foto estive in cui sfoggia il fisico mozzafiato. Amante dello sport, Maddalena pubblica inoltre spesso contenuti in cui si mostra intenta ad allenarsi.

Maddalena Corvaglia: la bellezza folgora i fan

