“Pura magia”. Vittoria Puccini e il flashback dal passato: sublime ed eterna eleganza – FOTO

La carriera di Vittoria Puccini sarà sempre indissolubilmente legata alla serie tv “Elisa di Rivombrosa” in cui, agli inizi degli anni duemila, ne interpretava la protagonista. Il successo dell’opera decretò anche quello degli interpreti, ponendo davanti a loro una difficile impresa: quella di sganciarsi dal personaggio che gli era stato cucito addosso facendo in modo che il pubblico non li identificasse sempre con essi.

L’attrice toscana c’è riuscita sapientemente, scegliendo sempre ruoli poliedrici e significativi che ne hanno determinato con il passare degli anni una maturità quasi tangibile. Se ne sono accorti gli spettatori e se n’è accorta anche la critica più esperta. L’artista ha ottenuto premi prestigiosi tra cui tre volte il “Premio Diamanti al Cinema” come migliore attrice protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia.

Vittoria Puccini: la carriera dell’attrice tra presente e passato

Abbiamo potuto godere recentemente del talento di Vittoria Puccini nello struggente film “18 regali”, diretto da Francesco Amato, in cui interpreta una giovane madre, Elisa, che lascia per sempre marito e figlia Anna appena nata a causa di un tumore al seno. La bambina diventa presto una giovane adulta ribelle che intraprende un onirico e fittizio viaggio nel passato, avendo l’opportunità di dialogare e conoscere la donna scomparsa.

La Puccini è stata protagonista anche della miniserie televisiva “La fuggitiva”, diretta da Carlo Carlei e andata in onda lo scorso aprile su Rai Uno, in cui le atmosfere sono decisamente più dark e incalzanti. Il suo ruolo è quello di Arianna, moglie in fuga alla ricerca dell’assassino del marito, cercando di sciogliere le accuse a suo carico.

Vedremo nuovamente l’attrice nella prossima stagione televisiva, sempre su Rai Uno, nella fiction “Non mi lasciare”. Vestirà i panni di una poliziotta, impegnata in quattro puntate thriller ambientate a Venezia.

Vittoria Puccini vuole però dare uno sguardo al passato grazie al suo profilo Instagram, seguito al momento da oltre 176mila follower, con i quali condivide le emozioni provate durante la lavorazione del film del 2011 “La vita facile”. Il set era di base in Kenya.

“Girare il film in quei luoghi lo ha reso ancora più affascinante ai miei occhi, trasformandolo in un’avventura incredibile” – racconta l’interprete. Continua: “Per la prima volta mi sono ritrovata in un luogo in cui in ogni istante si può sentire la potenza della natura, che detta le sue condizioni all’uomo e non viceversa”.

Accompagna le parole a due scatti suggestivi. Il primo mostra un suo primo piano: lo sguardo è serio, i capelli morbidi e arruffati, il volto dolce e dai lineamenti perfetti. Il secondo, invece, la vede in compagnia di una ragazzino del luogo insieme a due grandi compagni di lavoro: Pierfrancesco Favino e Stefano Accorsi.

La prova attoriale della Puccini dell’epoca non è rimasta indimenticata. I follower commentano con entusiasmo: “Pura magia”, “Un film meraviglioso, che guardo e riguardo sempre ogni volta”, “Adoro la tua professionalità. Tutto ciò che fai è strepitoso”, “Amo ogni tuo personaggio, come si fa?”.