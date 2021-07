Lady Icardi è sempre più esplosiva. Questa volta in palestra non si contiene e pubblica un post da infarto.

Wanda Nara è un vero fiume in piena. Seduzione ed esplosività sono gli elementi che la contraddistinguono rendendola una delle donne più desiderate e apprezzate dello showbiz.

Ormai su Instagram è una vera e propria star: influencer a tutto tondo da ben 7,9 milioni di followers.

Non solo, Wanda Nara è anche moglie e mamma a tempo pieno nonché manager di suo marito, il calciatore del PSG Maurito Icardi.

Da oltre una stagione il talento argentino si è trasferito in Francia con la sua famiglia per giocare in Ligue one dopo anni trascorsi a Milano, sponda neroazzurra.

Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno della famiglia Icardi in Italia, resta solo da capire quale sarà la maglia che vestirà. Ad oggi la pista più accreditata è quella della Roma di Mourinho.

