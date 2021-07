4 Hotel di Bruno Barbieri. Sapete chi paga il conto dopo ogni puntata? Impensabile

4 Hotel di Bruno Barbieri è un programma molto amato e seguito in onda in prima serata su Sky Uno. Non immaginereste chi paga il conto alla fine di ogni puntata

Il programma “4 ristoranti” dello chef Alessandro Borghese è stato talmente gradito da parte del pubblico che è divenuto un piccolo fenomeno di costume, generando parodie e meme sul web. Il successo del format ha spinto la produzione a ricreare le dinamiche ma in un contesto differente, più ampio, che prevede la sfida fra quattro strutture alberghiere: “4 Hotel”.

Dal 2018 in onda in prima serata su Sky Uno, la conduzione è affidata a un altro volto noto e apprezzato che fa faville dietro i fornelli, Bruno Barbieri, premiato durante tutta la sua carriera con ben 7 stelle Michelin.

4 Hotel, il conto a fine puntata: chi lo paga?

Come in “4 Ristoranti”, anche “4 Hotel” prevede la sfida fra altrettanti professionisti del settore alberghiero. Puntata dopo puntata vengono prese in esame strutture simili per tipologia (dall’hotel di lusso a quello più spartano), e locate in una medesima area geografica.

Bruno Barbieri sarà ospite di volta in volta di ogni albergo, giudicando alcuni fattori principali: location, servizi, camera, prezzo e dalla quarta edizione anche la colazione. Stesso compito è affidato ai tre concorrenti sfidanti che dovranno conferire un punteggio da zero a dieci per ognuno dei cinque criteri sopra elencati.

Al confronto finale, sarà proprio Barbieri a esprimere un voto decisivo che potrebbe ribaltare completamente la situazione.

Gli hotel mettono a disposizione tutto ciò che possa risultare determinante per vincere la puntata. É chiaro che incorrano anche in spese cospicue: il personale dev’essere pagato, così come tutto ciò che viene consumato dagli “avventori per una notte” e perdono il ricavato di almeno quattro stanze che sono occupate ai fini del programma.

Chi paga, dunque, il conto al termine di ogni puntata? La risposta vi sorprenderà.

Nessuno. L’intera durata di un episodio di “4 Hotel” di Bruno Barbieri, se ben giocato, può essere considerato un lunghissimo spot da parte dell’albergatore che gode in quel momento di una visibilità inaudita. Lo si può considerare un equo scambio merci. Qualora poi risultasse vincitore, si porterebbe a casa un premio da 5mila euro.