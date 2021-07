Bianca Guaccero ha pubblicato un nuovo scatto sui social in cui ha sfoggiato tutta la sua bellezza. I fan sono rimasti incantati dal fascino della conduttrice.

Occhi profondi, sguardo intenso, fascino magnetico. Bianca Guaccero ha stupito i fan mostrando la sua bellezza nell’ultimo post condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram che conta ben 738 mila follower.

Classe 1981, il suo volto è diventato noto a seguito della partecipazione a svariate pellicole e al ruolo di conduttrice, distinguendosi alla guida del format “Detto Fatto”, targato Rai. Sono la sua verve e il suo talento ad aver conquistato i fan nel corso del tempo.

Di recente Bianca ha svelato come sia tornata sul set per calarsi nel ruolo di Rosa nella fiction “Fino all’ultimo battito” in arrivo dal 23 settembre su Rai 1. Al suo fianco episodio dopo episodio saranno presenti Marco Bocci, Violante Placido e Loretta Goggi.

Bianca Guaccero: la bellezza folgora il web

