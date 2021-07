L’attrice Alessandra Mastronardi non riesce a trattenere le lacrime, non si aspettava una cosa simile, tutto è finito in un attimo.

Alessandra Mastronardi è una delle attrici più belle ed apprezzate nel panorama cinematografico non solo italiano ma mondiale. Deve il suo successo alla serie televisiva “I Cesaroni” grazie al personaggio Eva Cudicini, dopo questo trampolino di lancio per lei solo grandi successi.

Ha mostrato il suo interesse per la recitazione fin da piccola e all’età di 12 anni ha iniziato a studiarla per poi raggiungere la vetta una volta cresciuta. Si è diplomata al Liceo Classico ed ha continuato gli studi iscrivendosi alla facoltà di Lettere e Filosofia, indirizzo spettacolo.

Ha avuto diversi amori che le hanno fatto battere il cuore, Alessandra è una donna che crede molto nel rapporto di coppia e in alcuni valori, come quello della famiglia. Ed è proprio per la sua famiglia che oggi piange chi è scomparso prematuramente.

Alessandra piange per sua cugina, morta a 32 anni

Lo ha reso noto con un lungo e doloroso post su Instagram, piattaforma che utilizza spesso per comunicare con i suoi 851 mila follower. Una morte prematura ed inaspettata che ha spezzato il cuore dell’attrice, Valentina De Icco, sua cugina è scomparsa a 32 anni.

Purtroppo Valentina soffriva di sclerodermia, una malattia che ha accompagnato la donna per tutta la sua esistenza. L’attrice e Valentina erano molto legate, la donna conduceva la sua vita a Giugliano (Napoli), cercava di vivere una vita normale consona alla sua età ma così non è stato.

Il destino ha avuto la meglio su di lei e la malattia l’ha portata via per sempre.

Sono stati tantissimi i messaggi che i follower hanno lasciato sotto lo sfogo di Alessandra che inizia così: “E quindi noi adesso senza di te cosa dovremmo fare..? Tu ora sei libera, tu ora puoi correre felice senza sentire la fatica, tu ora puoi sorridere senza sentirti in imbarazzo, tu ora puoi viaggiare oltre i confini, tu ora puoi tutto! E noi?…”

Solo dolore per i familiari di Valentina che speravano in qualche anno in più.