Alice Basso è la mamma più bella e sensuale di Instagram. Insieme ai suoi bambini conquista il web

Alice Basso in bikini in piscina. L’influencer che si dedica anche a tante altre attività, ci regala uno scatto di una magnifica passerella in piscina con un bikini colorato che fa perdere la testa a tutti.

Fisico perfetto, forme che deliziano chi guarda, sorriso prezioso e un panorama alle spalle che fa invidia a tutti quelli che una vacanza la sognano. Ma la Basso è in primis una mamma e per questo lancia una riflessione a tutte le mamme.

“Domanda: – scrive a corredo dello scatto – ma con i bimbi, a che età si può tornare a stare stesi sul lettino a prendere il sole? Non ricordo più come si fa🤣”. E per lei le risposte sono tantissime. Il popolo delle mamme che la segue si scatena con i commenti più diversi.

Ognuno racconta la propria esperienza sottolineando che con i bambini è impossibile rilassarsi e prendere il sole se non si ha un aiuto come una tata o non ci si affida agli animatori turistici nei villaggi.

Lei dice che non riesce a rilassarsi ma il tempo di scattare la magnifica foto che ci ha concesso è bastato per farle arrivare tutti gli apprezzamenti del web. A lei non servono eccessi e provocazioni. È bella sempre, in bikini come in tenuta casual, accanto ai suoi bambini.

Alice Basso mamma super: la FOTO di famiglia

E proprio con i suoi bambini sono alcuni dei migliori momenti che Alice Basso vive nel corso della sua vita. Influencer, scrittrice, imprenditrice nel mondo del beauty con la sua linea di cosmetici, ma soprattutto mamma.

È così che potremmo descrivere Alice Basso nella sua vita. Una mamma che non si stanca mai, ride e scherza continuamente con i suoi figli.

Solo qualche giorno fa la bella foto di famiglia che vede l’influencer accanto ai suoi bambini e al compagno festeggiare il compleanno del suo primogenito, Brando che ha compiuto otto anni.

E poi ancora, sempre al mare, in compagnia di Morgan, il più piccolo dei suoi due maschietti, avuti dal compagno Marco Ferrucci, 23 anni più grande di lei.

I due si toccano con la fronte e si concedono un momento bello e intimo. Ad Alice questo basta pr essere felice e per conquistare anche il suo pubblico.