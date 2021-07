Alice Campello divina in barca, il costume a tendina non regge le curve: “La più bella del mondo” – FOTO

Alice Campello spiazza tutti con una foto in barca da baticuore. La modella e moglie di Alvaro Morata è la preferita dai suoi fans.

La showgirl e modella di origini veneziane, Alice Campello ha impressionato tutti nell’ultimo scorcio di foto condivise sui social network.

Da quando è sbarcata in Italia, i fan non hanno distolto per un attimo gli occhi da una bellezza stratosferica, semplice e raffinata come poche. Lady Alvaro Morata ha dovuto fare di necessità virtù al ritorno del marito tra le sue braccia.

La Spagna ha racimolato delusioni all’Europeo 2020 a discapito della “macchina da guerra” pilotata da Roberto Mancini. Nonostante l’uscita anzitempo dalla competizione, l’attaccante spagnolo ha onorato la manifestazione sportiva a suon di gol, mancando per un pelo il titolo di capocannoniere.

Ora la famiglia Morata si è ritrovata tutta insieme e in questi momenti trascorre un’estate indimenticabile in cui Alice si prende inevitabilmente la scena, grazie alle doti innate di modella del mestiere

NON PERDERTI ANCHE —> “Che classe” Alice Basso: mozzafiato in bikini mostre le gambe da SERIE A – FOTO

Alice nel Paese delle meraviglie: lady Morata è incontenibile

PER VEDERE LA FOTO DI ALICE CAMPELLO, VAI SU SUCCESSIVO