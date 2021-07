“Beautiful”, anticipazioni puntata 24 luglio: il messaggio di aiuto

Beautiful, anticipazioni 24 luglio: Sally cerca di sedurre Wyatt, ma lui scopre un singolare messaggio di aiuto.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Sally e Penny rapire Flo per impedirle di raccontare a Wyatt il loro segreto. Le due hanno nascosto il corpo privo di sensi della Fulton ad uno scantinato, legandola ad un radiatore così che non possa scappare. Nel frattempo Wyatt è tornato a casa, trovandola vuota. Il ragazzo ha iniziato a preoccuparsi quando né Sally né Flo gli rispondo al telefono. Non sa che Sally sta progettando di sedurlo, così da poterlo incastrare con un figlio prima che Flo si riprenda. Alla casa sulla scogliera, intanto, Steffy è uscita a fare un giro in moto, rimanendo vittima di un incidete causato da Bill.

Beautiful, anticipazioni 24 luglio: Bill è distrutto dal dolore

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Bill piangerà per Steffy, chiedendole scusa per non averla vista in tempo. La ragazza, tuttavia, non si risveglierà.

Nel frattempo Sally metterà in atto il suo piano: la Spectra farà scrivere a Penny dei messaggi ambigui da parte di Flo. Nel messaggi la Fulton inviterebbe Wyatt a lasciarsi andare e a trascorrere la notte con Flo se lo desidera. Confuso dai messaggi, lo Spencer lascerà che Sally lo seduca. Ad un certo punto, tuttavia, si renderà conto che Flo gli ha lasciato un altro, singolare messaggio: una richiesta di aiuto scritta nella lingerie della Spectra. Wyatt sarà sconvolto.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, sabato 24 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.