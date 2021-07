“Beautiful”, anticipazioni puntata 25 luglio: Wyatt è preoccupato per Flo

Beautiful, anticipazioni 25 luglio: mentre Sally cerca di sedurlo, Wyatt scopre un messaggio allarmante da parte di Flo.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Sally mettere in atto il suo piano per sedurre Wyatt. La Spectra ha rapito Flo, chiudendola in casa di Penny e requisendole il telefono in modo da scrivere messaggi particolarmente ambigui allo Spencer. Nel messaggi la Fulton invitava il fidanzato a dare una possibilità a Sally e a trascorrere una notte con lei. Contro ogni aspettativa di Sally, tuttavia, Flo ha trovato un modo di mettersi in contatto con Wyatt. Nel frattempo, lasciata la casa sulla scogliera, Steffy ha avuto un incidente in moto. A provocarlo è stato Bill, che adesso è molto preoccupato per lei.

Beautiful, anticipazioni 25 luglio: Ridge si scusa con Flo

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Wyatt troverà il messaggio di Flo: una richiesta di aiuto scritta sulla lingerie di Sally. Il ragazzo sarà confuso e comincerà a pensare che la fidanzata sia effettivamente in pericolo. La Spectra sarà invece sempre più convinta di averlo in pugno e di poterlo incastrare con un figlio. A casa di Penny, intento, Flo cercherà inutilmente di liberarsi e sfuggire alla sorveglianza della dottoressa.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Ridge parlerà con Zoe. Il Forrester capirà che la Buckingham ha altre ambizioni oltre a diventare modella e che teneva davvero a Thomas. Anche per questo si scuserà profusamente con lei, condannando il comportamento sconsiderato del figlio. Zoe accetterà le sue scuse, ma si dirà comunque ferita dalla situazione.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, domenica 25 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.