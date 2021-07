La dedizione dell’attrice Cristina Marino nei confronti del fitness diviene sempre più evidente grazie alla sua posa “d’irresistibile sensualità”.

Mentre in quel della bellissima Taormina l’attrice Cristina Marino gode le sue vacanze estive, una delle sue ultime creazioni in ambito letterario sembra accogliere sempre maggiori consensi. Con il recente esordio nelle librerie del manuale dedicato al fitness e alla cura della persona, dal titolo “Il metodo befancyfit“, Cristina incarna i panni di una stella dello spettacolo che sa come voler bene a se stessa, desiderando condividere i suoi consigli sull’argomento.

La modella di origini milanesi, sentimentalmente legata all’attore Luca Argentero dal loro primo incontro sul set nel 2017, risulta infatti essere molto celebre sul web anche vestendo i panni di un’affidabile ed avvincente fitness influencer.

Leggi anche —>>> Caldo torrido, temperature da record nel weekend: scatta l’allerta in alcune città – VIDEO

Cristina Marino e lo sfoggio de “il marmo di Carrara”: è la perfezione

PER VEDERE CRISTINA MARINO IRRESISTIBILE, VAI SU SUCCESSIVO.