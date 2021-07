“Oggi ti ho vista e…” Cecilia Rodriguez, il dettaglio che colpisce tutti FOTO

Cecilia Rodriguez è una delle showgirl più amate del mondo dei social. L’ultimo post ha colpito tutti: il sole le illumina il suo splendido viso

Cecilia Rodriguez è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati e più seguiti sui social. Sono diversi anni che la conosciamo, più o meno da quando è arrivata in Italia per raggiungere sua sorella Belen che stava facendo un successo incredibile. Solo a quel punto si è sentita abbastanza pronta a lasciare anche lei casa sua e venire qua per cercare fortuna.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Young Royals”, su Netflix l’eterna lotta tra ciò che siamo e ciò che scegliamo di mostrare al mondo

Cecilia Rodriguez bellissima su Instagram, ma il commento colpisce di più

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a C e c I l I a R o d r I g u e z (@ c h e c h u r o d r I g u e z _ r e a l)

Appena arrivata qui in Italia ha colpito subito l’attenzione dei fans di sua sorella e pian piano ha cominciato a farsi spazio nel mondo dello spettacolo. Dopo la sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, è riuscita a farsi conoscere indipendentemente dai suoi legami familiari ed è riuscita a fare breccia nel cuore del ciclista Ignazio Moser con cui sta insieme oramai da quattro anni. I due stanno facendo sempre più sul serio, ma ora si stanno limitando a godersi la loro terza estate insieme.

Cecilia ha pubblicato uno scatto su Instagram dove un raggio di sole la illumina, e per quanto sia bella non è stata lei ad attirare l’attenzione dei followers: bensì un commento dove un suo fan le racconta di averla vista all’AcquaFan e di aver riso tanto vedendola così spaventata all’idea di scendere dallo scivolo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Glee” vi ricordate Rachel Berry? Oggi ha 34 anni, è una donna meravigliosa FOTO

Nel giro di pochissimi minuti lo scatto ha raggiunto tantissimi likes e commenti: Cecilia è davvero sempre più bella.