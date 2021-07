Chiara Ferragni in Puglia con il jet privato, quanto lusso sfrenato-FOTO

La Ferragni è diretta in Puglia con il marito e alcuni amici per trascorrere qualche giorno di vacanza in tranquillità

Chiara Ferragni si è fatta immortalare sul jet di lusso che ha scelto per il suo viaggio nazionale diretto a Bari in Puglia. A bordo del mezzo con lei c’erano il marito e alcuni amici che si sono trovati per trascorre qualche giorno di relax senza i figli. Che apparentemente sono rimasti a Milano probabilmente con i nonni. Mamma e papà si sono concessi un pò di riposo dalla quotidianità.

Chiara Ferragni e la foto sul jet privato che fa discutere

Il viaggio in jet privato per raggiungere Bari è stato molto criticato sui social, ecco alcuni messaggi in risposta alla foto della Ferragni:“L’aereo privato per un volo nazionale potevate anche risparmiarvelo. Siamo nel mezzo di una crisi climatica e sono persone come voi che stanno facendo i danni più grandi, sfoggiando la vostra vita da sogno sui social. Ah si ma tanto basta presentarsi al red carpet in un vestito con i dettagli fatti con le cialde nespresso per compensare le emissioni”. “Ostentazione eccessiva”, “Beata te che in Puglia ci arrivi così! Io ci arrivo stremata in macchina, con bambine che mi saltano ovunque e non vedo l’ora di rientrare a casa!”.

Insomma le critiche mosse ai Ferragnez per questo uso, a dire di molti “inutile” del jet privato, sono molte. La bella Ferragni però non curante minimamente delle critiche degli utenti si rilassa senza pensieri in una masseria da sogno in Puglia. Sfoggia la sua borsa da mare di Prada e ignora ogni critica. D’altronde il suo impegno per il sociale lo ha sempre dimostrato, quindi se una volta vuole prendere il suo jet privato chi può dirle niente. Infondo tutte le persone che la criticano se avessero i suoi soldi li userebbero nello stesso identico modo.

Inoltre non è certo l’unica che prende il jet privato per un volo nazionale di poche ore. Se lei ostenta Georgina Rodriguez cosa fa? Ostenta all’ennesima potenza. Poi i suoi 24,3 milioni di followers non sembrano tanto curarsi del fatto che giri in jet provocando ulteriori danni al sistema climatico.