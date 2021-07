L’ultimo post in bikini di Alice Basso è un esibizione di classe: il bikini mozzafiato e le sue gambe si aggiudicano la Serie A.

Un latente senso dell’umorismo, una buona dose di fantasia e altrettanta di innata bellezza. L’intraprendente modella ed influencer di origini veneziane, Alice Basso, nata nel relativamente piccolo centro di Dolo sotto il segno dei Gemelli, ha da sempre coltivato l’interesse verso lo sport che le ha permesso ad oggi di vantare un fisico incredibilmente armonico e scultoreo.

Dai primi passi volti all’insegna della criminologia, Alice è destinata poi ad intraprendere un proficuo cammino nel mondo della moda, che la porterà ad oggi all’ingente popolarità sui social, ed in particolare su Instagram: grazie ai suoi 752 mila follower. Oggi, 24 luglio, il suo ultimo post in bikini mostra in primo piano un divertente quesito e le sue “chilometriche gambe” da “Serie A“.

Alice Basso, classe mozzafiato in bikini: le gambe sono da “Serie A”

“Domanda“, sente di esordire in tal modo nella didascalia alla sua ultima pubblicazione Alice. “Ma con i bimbi, a che età si può tornare a stare stesi sul lettino a prendere il sole?”, tenta di domandare con speranza l’influencer ai suoi seguaci, sperando in una soluzione imminente. “Non ricordo più come si fa“, sottolinea ammettendo ironicamente Veronica poco più tardi. Mentre, in attesa delle copiose risposte al post, sfoggia una forma favolosa a bordo piscina.

Il costume dalla tinta fantasiosa che Alice indossa è stato realizzato dal brand made in Italy Netiquette, ovvero “internet + etiquette”. Due termini che uniti tra loro rappresentato la fortunata combo che ha ispirato tre anni fa il suo fondatore e creative designer, Lucia Fabiani. Il marchio, molto amato anche dalle protagoniste del mondo dello spettacolo, vanta ad ora su Instagram la bellezza di oltre 23 mila follower.

Oltre allo spiritoso quesito, Alice pubblica spesso sul suo profilo alcune immagini ritraenti i suoi due figli, nati dall’attuale relazione amorosa della modella con Marco Ferrucci. Brando e Morgan, entrambi vivaci e sognatori come la loro mamma, sono le persone con cui Alice adora trascorrere le sue giornata all’insegna del divertimento.