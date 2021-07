“La classe” Monica Bellucci irresistibile alla sua età, la FOTO è divina

Monica Bellucci non perde occasione di condividere con i fan i suoi lati migliori e ne ha da vendere, l’attrice è uno spettacolo

Da sempre considerata l’italiana più bella del mondo, Monica Bellucci è una donna unica e inimitabile sotto ogni punto di vista. A modo suo si è fatta conoscere dal pubblico italiano e con eleganza e determinazione è rimasta.

“Al cinema è stata in grado di esprimere tutto il dolore delle donne, Maddalena nella Passione di Cristo, Malena per Tornatore, stuprata in Irréversible” così ha parlato di lei il giornalista Aldo Cazzullo in Le italiane, il paese salvato dalle donne.

Monica Bellucci: l’espressione più bella – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

Seguita da quattro milioni di follower, Monica Bellucci ha sempre cercato di separare la sua vita pubblica da quella privata. Infatti su Instagram i suoi scatti si rifanno ai lavori e progetti a cui ha collaborato.

Le foto sono meravigliose, una più bella dell’altra e nelle immagini postate non appare mai volgare o fuori le linee. Eleganza, sensualità e classe la rendono unica e inimitabile.

In questo ultimo periodo è impegnata con campagne pubblicitarie e shooting fotografici, ha anche posato insieme a sua figlia per la copertina di Vogue.

Con il post appena pubblicato augura a tutti un felice weekend e lo fa attraverso una foto in primo piano. Capelli semi raccolti, trucco sobrio com’è suo solito e quel sorriso timido che fa impazzire il pubblico.

Monica Bellucci non è solo un’attrice italiana, è un personaggio conosciuto a livello internazionale e seguito da tutto il mondo. Sotto alla foto infatti spuntano commenti provenienti da ogni parte tra questi uno: “La classe” scrive qualcuno. Quella non le è mai mancata, anzi nel corso degli anni è aumenta giorno dopo giorno.

Tutti la ricordano al cinema e molti la vorrebbero rivedere sul grande schermo. Chissà se l’attrice riuscirà a soddisfare le esigenze del pubblico che da anni ormai la sostiene e la supporta? Per il momento lavora ad altri progetti, ma la Bellucci è solo a metà dell’opera. La sua carriera continua.