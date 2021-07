La celebre influencer Veronica Ferraro si mostra indossando un top succinto ed un’abbronzatura impeccabile. E’ “come il fuoco”.

Classe 1987 e nata a Milano, Veronica Ferraro è al momento una delle fashion blogger più in voga nella penisola italiana. Conosciuta ai suoi esordi di riflesso al pubblico anche per essere da sempre la migliore amica dell’imprenditrice Chiara Ferragni, l’influencer e modella che ama trascorrere giornate in sua compagnia, ha deliziato oggi i suoi ammiratori con una collezioni d’immagini da togliere il fiato.

Veronica, sposata da diversi anni con il personal trainer Giorgio Merlino, con cui condivide molte passioni, fra cui quella per i viaggi e gli animali, dopo aver scelto il suo ultimo soggiorno per alcuni giorni di relax ed averlo documentato, un dettaglio ha attirato l’attenzione dei suoi fan.

Veronica Ferraro, abbronzata nel top succinto: “come il fuoco” paralizza il web

