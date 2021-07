“Sei perfetta”. Dayane Mello abbracciata dolcemente a una super star. La FOTO fa il giro del web

Dayane Mello. La bellissima modella brasiliana ma con l’Italia nel cuore ha pubblicato delle immagini su Instagram Stories con un volto noto della musica internazionale

Dopo la fine della sua avventura nel reality “Grande Fratello Vip 5” la modella brasiliana Dayane Mello ha avuto un’impennata di popolarità nel nostro paese. Il contatore dei suoi follower su Instagram ha superato un milione di unità, rendendola oggi un’influencer tra le più in ascesa.

L’ultimo post condiviso ha mandato in visibilio i fan. Si tratta di un breve video di pochi secondi in slow motion in cui la donna, classe 1989, in un bikini che lascia poco all’immaginazione, è in una sfarzosa piscina. Gioca con l’acqua e i suoi lunghi capelli castani, creando un’immagine che sa di paradisiaca estate. Tanti sono i commenti dei fan: “Sei la donna perfetta”, “Meravigliosa”, “Bellissima”.

Quello che fa più discutere, però, è la compagnia che mostra nelle Instagram Stories.

Dayane Mello: il cantante famosissimo che abbraccia teneramente

Modella, personaggio televisivo, influencer e da oggi anche imprenditrice. Dayane Mello: una ne pensa, cento ne fa. La stupenda brasiliana si è cimentata in una nuova avventura lanciando sul mercato la sua prima, nuovissima linea di prodotti cosmetici. Nome del brand: DAY – Dayane And You.

A quanto pare, amico della modella e sostenitore del suo progetto, c’è anche la super star Eros Ramazzotti, cantautore di fama mondiale, fiore all’occhiello del panorama musicale nostrano.

Scherzano insieme nei pochi secondi in cui l’artista appare insieme a Dayane, giusto il tempo di sponsorizzare il suo nuovo marchio. I due appaiono successivamente in un’immagine in cui sono teneramente abbracciati. Sicuramente questa risulta essere un’improbabile amicizia che nessuno si sarebbe aspettato.

Di amici veri Dayane Mello ne conta parecchi. Una in particolare non può fare a meno di dimostrare pubblicamente (e con molta enfasi) il suo affetto per la giovane donna.

Si tratta della contessa Patrizia De Blanck, anche lei concorrente dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” che, come si evince dall’immagine qui proposta, esagera forse un po’ lasciando una sfilza di commenti sotto i post della sua ex coinquilina.