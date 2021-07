Cecilia Rodriguez è sempre molto attiva sui social network: l’argentina ha appena postato una fotografia di spalle in cui piazza il suo didietro in primo piano.

Per Cecilia Rodriguez l’agenda del lavoro è davvero ricca di impegni. L’argentina, insieme al suo compagno Ignazio Moser, dovrà condurre nel prossimo autunno l’amatissimo programma ‘Ex on the beach‘. I due sono stati ospiti nella giornata di ieri di uno dei parchi acquatici più famosi in Italia, quello di Riccione.

Tralasciando tutto ciò, Chechu trova sempre il modo di pubblicare online fotografie in cui mostra il suo fisico perfetto e la sua bellezza irresistibile. L’ultimo scatto apparso sul suo profilo ha mandato in visibilio tutta la platea di ammiratori. I jeans indossati dalla 31enne sono cortissimi e strettissimi, e mettono in risalto i glutei marmorei della showgirl.

Cecilia Rodriguez, jeans troppo aderenti: che glutei e che gambe!

Cecilia, nello scatto piazzato su Instagram, indossa jeans estremamente aderenti che mettono in risalto il suo didietro fenomenale. Gli shorts sono sinceramente troppo corti e le sue gambe totalmente scoperte sono un piacere per gli occhi. Lo scatto è di spalle, ma la piccola Rodriguez mostra anche il suo visino, sfoderando con naturalezza il suo nuovissimo look.

I commenti e i complimenti per l’argentina si sprecano. “Sei divina”, “Che fisico”, “Che bella che sei”, “Magnifica”, “La grande bellezza”, “Fisico da urlo”, “Strepitosa”, “Semplicemente adorabile”, si legge. Il post ha collezionato ben 58mila cuoricini: ogni singolo contenuto che la bella showgirl e modella piazza in rete ottiene sempre un ottimo riscontro.

Il cambio di look ha diviso i fans e gli ammiratori della ragazza: da un lato c’è chi è stato piacevolmente sorpreso da questo cambiamento, dall’altro c’è già chi critica con disprezzo e con veemenza.