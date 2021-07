Elettra Lamborghini, il costume leopardato è inesistente: selvaggia – FOTO

Elettra Lamborghini ha condiviso nelle sue IG Stories alcune foto di una festa a tema animali a cui ha partecipato con un costume leopardato praticamente inesistente

La cantante Elettra Lamborghini ha pubblicato nelle proprie IG Stories delle foto e video di una festa a tema animali insieme ad alcuni amici. Divertimento puro a parte, la bella ereditiera era vestita in maniera conturbante. Indossava infatti una lunga gonna leopardata e un reggiseno della stessa fantasia ma praticamente quasi inesistente visto che il suo lato a si faceva strada con prepotenza.

Nella foto pubblicata qui sotto c’è proprio lei accanto a un trattore che sorride al fortunato fotografo. Mentre in altri scatti è insieme ai suoi amici, travestiti anch’essi per l’ “animal party” da leopardo o altri “feroci” felini.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Enrico Brignano e Flora Canto, è nato Nicolò: la reazione della sorella maggiore

Elettra Lamborghini, la foto con il costume leopardato quasi inesistente

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Mille”, il tormentone di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti batte ogni record

Ed ecco Elettra con il costume leopardato e il lato a in evidenza. Mentre nelle altre foto la bella ereditiera si gode la festa con i suoi amici e amiche che di sicuro è stata molto divertente a vedere tutti i video e gli scatti della serata della festa a tema animali selvaggi. C’è addirittura una clip in cui un suo amico è vestito da scimmia e balla scatenandosi mentre un altro è vestito da cavallo. Di certo in compagnia della Lamborghini non ci si annoia assolutamente e, solitamente, le feste a cui partecipa sono sempre il regno del divertimento.

Suo marito Afrojack, oltre a stare con una bellissima donna, sarà contento anche di partecipare a festini e cene dove non mancano di certo le distrazioni. Il 33enne, che compirà 34 primavere il 9 settembre prossimo, è un dee-jay, produttore discografico e remixer olandese di successo.

I due si sono sposati di recente: il 26 settembre dell’anno scorso in un pomeriggio caldo di Villa Balbiano sul Lago di Como. Il loro matrimonio è stato uno degli eventi dell’anno ed Elettra era bellissima con il suo vestito dal taglio sirena in pizzo senza spalline.