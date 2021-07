Elodie come non l’abbiamo mai vista. La cantante in barca esagera: davanzale in primo piano e costume che non regge

Sono passati pochi giorni da quando l’Italia tutta ha dovuto salutare la grande Raffaella Carrà. Per tutti un vuoto e la convinzione che non ci potrà mai essere nessuno come lei. Per Andrea Conti, giornalista de Il Fatto quotidiano, non è affatto così.

La degna erede della Raffaella Nazionale esiste eccome. Ha 31 anni, canta, balla, conduce e presto la vedremo anche come attrice. Per Conti è Elodie l’erede della signora dello spettacolo italiano. Certo, precisa, con i dovuti distinguo dati anche dai momenti e delle epoche televisive e tecnologiche diverse, ma per il giornalista Elodie ha molti “punti di contatto con la mitica Raffa”.

Oltre le qualità artistiche, Conti sottolinea con la Carrà ed Elodie siano simili anche nella vita privata. Riservatissime nonostante i compagni noti. L’ex allieva di “Amici” è fidanzata con Marracash ma i due si tengono ben lontani da gossip e riflettori. E poi c’è anche la vicinanza alla comunità LGBTQ+ che unisce le due. “Questa è una scommessa personale – dice il giornalista – Tra dieci anni diamoci appuntamento qui”.

