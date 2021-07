Enrico Brignano e Flora Canto, è nato Nicolò: la reazione della sorella maggiore

Flora Canto ha messo al mondo Nicolò lo scorso 20 luglio per la gioia di papà Enrico Brignano e di Martina, la primogenita: la reazione della sorella maggiore

Finalmente è nato Nicolò, il secondogenito di Enrico Brignano e Flora Canto. I genitori si sono sciolti di gioia all’arrivo del piccolo. Ma non solo loro: la loro primogenita Martina, di 4 anni, è molto felice di avere compagnia da adesso in poi e poter badare al bambino, da brava sorella maggiore.

Sia papà che mamma hanno condiviso sui loro profili Instagram scatti emozionanti del momento in cui prendono in braccio il bimbo neonato.

La reazione di Martina, figlia di Enrico Brignano e Flora Canto, alla nascita di Nicolò

La ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ha pubblicato nelle sue Ig Stories la reazione della figlia, che per la prima volta ha visto suo fratello: “Ha detto che si è vestita da sorella maggiore per venire a prendere il suo fratellino”. Davvero un comportamento molto dolce da parte di una bambina di soli 4 anni, che sarà di sicuro una bravissima sorella maggiore e si prenderà cura del piccolo Nicolò.

Ieri Enrico Brignano ha condiviso una foto con suo figlio neonato su Instagram come post e ha scritto nella didascalia alla foto: “Amore di papà sei pronto per venire a casa con noi? Sarai il centro del nostro Universo…”.

Anche Flora Canto ha pubblicato un dolcissimo scatto sui social: c’è lei, Nicolò e il suo compagno. A margine dell’immagine ha scritto: “E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma… Mamma L’Ha fatto! Benvenuto dolcissimo amore nostro”.

La compagna di Brignano si riferisce al programma che lei stessa conduce sulla cucina in cui una madre Vip deve preparare un piatto tra le pietanze di solito consumate nella sua famiglia. Davvero un bel quadretto per la gioia di mamma, papà e sorella Martina. Nicolò è e sarà un bambino fortunato che crescerà tra tanto amore e affetto in una famiglia d’ oro.