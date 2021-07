“Anvedi che ch****a”, Francesca Ferragni, il costume si spegne proprio lì: posteriore da incorniciare – FOTO

Francesca Ferragni mostra a tutti un fondoschiena da pelle d’oca. Pronta per un bagno “bollente” in piscina: i dettagli.

La web influencer e figlia di grandi imprenditori italiani, Francesca Ferragni ha lasciato tutti a bocca aperta, in occasione dell’ultimo scatto.

Sublime, divina e speciale in tutti i sensi, la sorella minore di Chiara Ferragni che ha scelto di intraprendere la strada della moda per portare avanti lo splendido progetto iniziato dalla neo mamma di Vittoria.

Nella vita professionale di Francesca, la didattica fa da padrona, considerati i precedenti in fase di studio che l’hanno portata a specializzarsi in Medicina Odontoiatrica. Insomma, per i fan, la specialità di casa Ferragni è una risorsa prestigiosa dalla quale prendere esempio nella vita e non solo.

La semplicità e professionalità della donna sono attributi costanti che si ripetono in tutte le cose che fa e dovunque vada. Vediamo nei dettagli l’ultimo scatto perdifiato che ha lasciato tutti senza parole

LEGGI ANCHE —–> Mercedesz strepitosa: camicia bianca bagnata e senza reggiseno, non legale – FOTO

Francesca Ferragni, anteprima di bellezza pronta per un tuffo bollente

PER VEDERE LA FOTO DI FRANCESCA FERRAGNI, VAI SU SUCCESSIVO