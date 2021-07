“Sei un frutto pregiato” Laura Cremaschi, bikini rosso passione – FOTO

Laura Cremaschi, la bellissima showgirl propone un outfit rosso passione: il bikini riempito dalla curve mozzafiato è un colpo al cuore.

Laura Cremaschi, la bellissima modella ha fatto breccia nel cuore degli italiani. Il fisico marmoreo ed il viso dai lineamenti armoniosi creano un connubio pericoloso che manda in tilt il web. Ogni foto è un omaggio alla sua bellezza: bionda, occhioni che catturano…qualsiasi cosa indossi Laura è puro erotismo.

Le sue storie – per fortuna nostra e dei fans spesso numerose – la immortalano durante momenti della giornata, ma non mancano gli aforismi o le batture pungenti, chissà a chi saranno rivolti? Nessun indizio a cui possiamo purtroppo fare riferimento.

Laura Cremaschi, bikini rosso passione ed il web si infiamma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Laura Cremaschi ha postato del nuovo contenuto appena un’ora fa e subito la foto non è passata inosservata. Si trova in piscina e quello che possiamo vedere dallo scatto è a rischio infarto. Per l’occasione la Cremaschina sfoggia un bikini rosso passione. Un modello semplice ma che su di lei è un incanto.

Triangolo, a rischio cedimento per via del seno esplosivo, slip con laccetti laterali. Dei dettagli color oro sui lacci del costume creano un interessante contrasto. E’ ora di pranzo e in mano Laura tiene un piatto con della Fruit Salad: bellissimo da vedere e soprattutto da gustare.

Gli occhialoni scuri non permettono di poterla ammirare in tutto il suo splendore ma il corpo parla da sé. In ginocchio sul lettino mostra il suo più bel sorriso. I commenti sono numerosi, alcuni dei quali davvero esilaranti, qualcuno le scrive: “Grazie a te oggi salirà la vendita di tutta …. Sei stupenda”.

Tra chi le augura buon appetito e chi si è perso nella sua bellezza quasi imbarazzante, i fans le mostrano comunque di provare stima per la modella. Qualcuno ha sottolineato – correlandosi alla foto – “Tu sei un frutto pregiato“. Anche stavolta ha fatto centro.