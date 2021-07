“Bellissima regina”, Georgina Rodriguez dècollète esagerato e curve fuori dal comune: inizia a fare caldo – FOTO

Georgina Rodriguez stende i fan con un colpo “secco” che mette inevitabilmente fuori gioco. La temperatura inizia a salire e i caldo a farsi sentire.

La modella di Buenos Aires, Georgina Rodriguez ha lasciato ancora una volta il segno in questa torrida estate 2021.

Come accaduto per Alice Campello, anche l’argentina è stata costretta ad “asciugare” le lacrime di delusione del suo amatissimo, Cristiano Ronaldo. Ora la coppia si è ricompattata ed è tornata a fare faville, dovunque.

In queste calde ore di mercato si parla di una cessione clamorosa del bomber della Juventus al “pigliatutto”, Paris Saint Germain. Nel frattempo però in famiglia Ronaldo-Rodriguez tutto tace, mentre a far rumore in fondo al sacco è la bellezza cristallina e stratosferica di una celebrità d’oltremanica che non conosce rivali.

La supermodella ha di recente trascorso giornate in barca e al mare indimenticabili tra coccole e dolci effusioni con il fuoriclasse lusitano. Ora la coppia è tornata in patria, in Portogallo e chissà se per motivi contrattuali dell’ex Real Madrid non stia riflettendo sul futuro

Georgina Rodriguez esposta al sole: temperature in netto rialzo

