Gigi Buffon. La FOTO sul web che alzato il polverone della polemica. Inaudito

Gigi Buffon. La stella del calcio mondiale, ancora in attività a 43 anni, immortalato in una fotografia giudicata compromettente. Cosa ha suscitato tanto clamore

Il 22enne Gigio Donnarumma non ha fatto rimpiangere Gigi Buffon durante gli ultimi campionati europei di calcio; giudicato l’atleta migliore di tutta la competizione è stato assolutamente determinante nel portare l‘Italia sul gradino più alto del podio.

Tuttavia, è stato difficile non vedere ancora una volta tra i pali di una partita della nazionale proprio Buffon che, arrivato all’età di 43 anni, non ne vuole sapere di ritirarsi. Sta concludendo la sua carriera lì dove tutto è iniziato per lui: dopo 20 anni è il portiere del Parma.

Una foto scattata insieme a un collega di una squadra tedesca ha suscitato moltissimo clamore.

Gigi Buffon: la foto con Manuel Riemann che ha fatto strabuzzare gli occhi

Gigi Buffon sta continuando la sua carriera nel Parma dove ha esordito nel lontano 1995 e squadra che lo ha accolto nelle giovanili ancora prima, nel 1991. Il suo ritorno nella città dell’Emilia Romagna è stato recepito con soddisfazione e annunciato addirittura con un trailer dai toni cinematografici.

L’ex portiere della nazionale e della Juventus ha giocato un’amichevole prima dell’inizio della stagione 2021/’22 a Bressanone contro il Bochum, club tedesco promosso in Bundesliga. Il Parma è uscito sconfitto per una rete a zero, gol segnato da Chibsah, vecchia conoscenza del campionato italiano avendo fatto parte in precedenza del Sassuolo e del Benevento. Buffon, tuttavia, è risultato imbattuto poiché il punto è stato segnato al giovane portiere Rinaldi, entrato in sostituzione durante il match.

Gigi Buffon è sicuramente una leggenda per i giovani atleti, di qualsiasi nazionalità, che stanno facendo il loro esordio adesso nel mondo del calcio, ma anche per quelli più navigati che in lui hanno visto un esempio. Manuel Riemann, 32enne portiere del Bochum, non poteva perdere l’occasione per fare una foto insieme a questo mito dello sport.

Lo scatto è stato condiviso sul profilo Instagram della squadra tedesca e ha suscitato un vespaio. Buffon, abbracciato a Riemann, tiene nella sua mano sinistra due oggetti: uno è il proprio cellulare, l’altro è un pacchetto di sigarette.

É piuttosto insolito, infatti, vedere un professionista che sia anche fumatore per i noti danni causati soprattutto al sistema polmonare. Il fatto ha generato più chiacchiare in Germania che in Italia: più volte Buffon è stato “pizzicato” a fumare una sigaretta lontano dal campo di gioco.