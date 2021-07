Giulietta Cavaglia, come una sirena…vietata ai minori – FOTO

Giulietta Cavaglia, la splendida influencer propone alcuni scatti direttamente dalla Sardegna. Bella come una sirena…vietata ai minori.

Giulietta Cavaglia, la bellissima influencer in questi giorni sta mostrando angoli inediti. La giovane infatti è in vacanza e non perde l’occasione per documentare i momenti più salienti. Sicuramente un modo per coinvolgere i fans che amano sapere cosa fa la propria beniamina. Due giorni fa comunicava la sua partenza per la Sardegna.

Qualcuno non ha perso occasione per punzecchiare la giovane, “Ma che lavoro fate????” un commento che ha dato adito a discussioni. “Nessuno” risponde un utente, insomma anche in questo caso non sono mancati gli attacchi sul web, a cui Giulietta così come altri personaggi sono ormai abituati.

Giulietta Cavaglia, una sirena vietata ai minori

