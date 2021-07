“Glee”, vi ricordate Sam Evans? Oggi ha 32 anni ed è diventato così FOTO

Sam Evans è stato uno dei protagonisti di Glee a partire dalla seconda stagione della serie: sono passati un po’ di anni da allora, oggi ne ha 32 anni e ha un milione di followers su Instagram

Glee è stata la serie preferita di una intera generazione. Andata in onda dal 2009 al 2015, è stato un vero e proprio fenomeno in televisione. La storia seguiva le avventure di un gruppo di ragazzi che facevano parte di un club dove cantavano e ballavano, mettendo in mostra il loro incredibile talento. Gli attori erano tutti dei bravissimi cantanti o ballerini e infatti molti hanno proseguito la loro carriera in questo modo. Tra i protagonisti della serie, c’era Sam Evans.

Glee, vi ricordate Sam Evans? Oggi ha 32 anni ed è amatissimo sui social

Sam arrivò nella seconda stagione e fece immediatamente breccia nei cuori dei telespettatori e dei fans della serie tv. All’inizio recitava il ruolo di questo ragazzo estremamente buono e dolce, sfatando così il mito che i bei ragazzi sono cattivi quando vanno al liceo. Poi, col passare delle stagioni, il suo personaggio diventa auto ironico e simpatico, così tanto da diventare in assoluto il più divertente dell’intero cast. Ha diverse storie d’amore, la prima con Quinn Fabray, successivamente con Mercedes Jons con cui poi ritorna quando dopo la fine del liceo. Quando la serie giunge a capolinea con un salto temporale, però, scopriamo che i due hanno deciso di rimanere solo buoni amici per non rovinare il loro bellissimo rapporto.

Oggi Chord Everstreet ha 32 anni e ha più di un milione di followers che lo seguono su Instagram: proprio ieri ha postato una foto con Kevin McHale, suo collega della serie.