Jennifer Lopez oggi compie gli anni ed è bella più che mai

La diva Jennifer Lopez compie gli anni oggi e sembra ancora una ragazzina tra amori, lavoro e figli

La meravigliosa Jennifer Lopez compie oggi 52 anni e ne dimostra 30. Riesce sempre a sorprendere i suoi fan, questa volta lo ha fatto tornando insieme al suo storico ex Ben Affleck. I due hanno ufficializzato anche su instagram il ritorno di fiamma dopo essere stati beccati in un albergo insieme. Lei usciva dalla storia con Alex Rodriguez, che avrebbe dovuto sposare a poco e lui invece usciva da una storia di alcol e dipendenza dalla bottiglia.

JLo e Ben Affleck, a volte ritornano

A volte ritornano sì! E non parliamo di una coppia qualunque ma di Ben Affleck, noto attore e regista e Jennifer Lopez che non ha certo bisogno di presentazioni. I due sono stati insieme ben 20 anni fa. Parliamo del 2002 fino al 2004. Anche in quel caso si sono lasciati a un passo dalla nozze, sembra un vizio per la showgirl. Eppure inspiegabilmente, questo ritorno di fiamma. Dopo 20 anni, lui si era fatto una famiglia con la bellissima attrice Jennifer Garner ma poi l’ha tradita con la baby sitter ed è entrato in un brutto circolo vizioso fatto di alcol. La ex moglie lo ha supportato in giorni pessimi ma alla fine lui è tornato da un vecchio amore di gioventù, la Lopez.

Lei sembrava felice accanto a Rodriguez ma ha rivelato che il lockdown ha smorzato un pò il rapporto, stavano troppo insieme. In amore la Lopez è sempre stata ballerina, sarà forse la volta buona oppure ha in serbo altre sorprese. Fatto sta che lei a 52 anni ha una vita sentimentale più intricata e movimentata di molti 20enni. Oggi compie tra l’altro 52 anni, ma non è mai stata più in forma di così. Su instagram promuove la sua nuova linea beauty e appare con una pelle da bambina. Intanto continua ad esibirsi in videoclip da urlo, la sua sensualità non ha limiti. Lei è l’eterna ragazzina, a 52 anni fa ancora delle spaccate impressionanti.

Anche al cinema non scherza, nel 2019 ha girato Le ragazze di Wall street dove interpretava una ballerina di lap dance, e nel 2018 ha interpretato una donna di mezza età che decide di prendere in mano la sua vita e sconvolgerla. Continua ad essere lei una delle popstar più amate e desiderate del mondo. Con i suoi 166 milioni di followers su intagram dimostra anche di essere la regina dei social. Quindi tanti auguri regina indiscussa della musica, cinema e spettacolo in generale.