“La bellezza della semplicità”. Kasia Smutniak, l’importante gesto nel ricordo di Pietro Taricone – FOTO

Kasia Smutniak. L’attrice polacca che ha trovato in Italia la sua casa compie un gesto significativo nel ricordo del compagno scomparso, Pietro Taricone

L’ultima apparizione pubblica di Kasia Smutniak risale a pochi giorni fa. É stata una delle stelle più splendenti della Croisette del Festival del cinema di Cannes su cui è calato il sipario lo scorso 17 Luglio.

L’attrice di origine polacca ha calcato il red carpet indossando un meraviglioso abito scuro impreziosito di paillettes che porta la firma Giorgio Armani Privé. Ha fatto la sua apparizione in occasione della presentazione dell’unico film italiano in concorso, “Tre Piani” di Nanni Moretti.

La prossima avventura lavorativa della Smutniak la vedrà a fianco di un prestigioso nome del nostro panorama cinematografico; sarà, infatti, protagonista insieme a PierFrancesco Favino del lungometraggio “Il Colibrì”, tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi, vincitore del Premio Strega 2020.

Kasia Smutniak: il messaggio solidale con Pietro Taricone sempre nel cuore

Kasia Smutniak ha un folto stuolo di fan che la segue con interesse e curiosità sulla sua pagina Instagram che tiene costantemente aggiornata. I post sono sempre eleganti, d’impatto, che veicolano messaggi precisi che rimandano spesso all’arte e alla condivisione dei suoi pensieri su temi di attualità o che le stanno particolarmente a cuore.

Uno dei più recenti riguarda il suo impegno nella “Pietro Taricone Onlus”, fondata nel dicembre 2011 dalla stessa attrice, con l’intento di raccogliere fondi per la costruzione di una scuola nella regione settentrionale del Mustang, nel villaggio di Ghami.

Pietro Taricone è stato concorrente della prima celebre edizione del reality “Grande Fratello”. Soprannominato “Il Guerriero”, personaggio televisivo amatissimo dal pubblico, è divenuto attore successivamente. Sul set del film “Radio West” ha conosciuto la Smutniak nel 2003.

I due hanno avuto una figlia insieme, Sophie, oggi quasi 17enne, e sono stati una coppia fino all’improvviso decesso di lui, avvenuto per un gravissimo incidente di paracadutismo (sua grande passione), nei pressi di Terni.

La Onlus a suo nome è nata, come dice la stessa attrice, per la profonda fiducia di Pietro nella “bontà degli esseri umani e in un mondo in cui tutti potessero vivere liberi e avere le stesse opportunità”.

L’attrice è oggi sposata con il produttore Domenico Procacci dal quale ha avuto nel 2014 il secondo figlio, Leone.

L'attrice è oggi sposata con il produttore Domenico Procacci dal quale ha avuto nel 2014 il secondo figlio, Leone.