“Meravigliosa”, Elena Santarelli incanta i fan. Una dea da venerare – FOTO

Elena Santarelli ha la straordinaria capacità di ammaliare i suoi fan in ogni momento della giornata. Al mare o in montagna non importa, Elena ha sempre l’asso nella manica.

Elena Santarelli è una donna molto famosa nel panorama artistico italiano, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella, calcando le passerelle per i migliori stilisti del mondo come Armani, Biagiotti, Gai Mattiolo e molti altri.

L’abbiamo vista per la prima volta in televisione nel ruolo di valletta al programma televisivo “L’Eredità”, condotto da Amadeus. Elena ha colpito immediatamente il pubblico italiano dal momento che la sua fisicità è notevole.

Altissima, bellissima e biondissima, Elena ha stregato il cuore di milioni di italiani. Negli anni si è imposta nel panorama artistico ed ora nessuno può fare a meno di lei.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Alessandra Mastronardi distrutta dal dolore, è finito tutto in un attimo, non è possibile

Elena Santarelli fa strage di cuori, vestita di verde è una meraviglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Chiara Ferragni in Puglia con il jet privato, quanto lusso sfrenato-FOTO

L’attrice e conduttrice Elena Santarelli utilizza moltissimo i suoi canali social, soprattutto Instagram dove comunica con i suoi 1,8 milioni di persone. Fotografie, storie e video arricchiscono la sua vetrina virtuale, nulla è lasciato al caso, ogni post è mirato a suscitare interesse nei suoi fan.

Elena racconta di tutto, parla della sua quotidianità, delle sue paure, delle sua gioie, anche quando suo figlio Giacomo si è ammalato (e fortunatamente guarito) la conduttrice si è più volte sfogata con i suoi follower che l’hanno sempre supportata.

L’ultimo scatto di Elena ha creato scompiglio tra i fan, vestita di verde come una dea, la modella è stata riempita di complimenti. Tutti sono rimasti senza parole dinanzi a così tanta perfezione. L’abito lungo mono spalla arricchito da una cintura in vita sembra fatto a posta per lei, bellissima sotto un tramonto di Formentera.

I commenti dei fan sotto al suo scatto sono tantissimi, qualcuno scrive “Meravigliosa”, qualche altro fan “sei divina” ed una valanga di emoticon colorano la giornata alla bella modella in vacanza.

Il sorriso di Elena è un porto sicuro nel quale poter trovare qualche attimo di serenità anche attraverso uno schermo.