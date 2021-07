Mercedesz, panorama mozzafiato ed una FOTO fronte-retro che mostra…

Mercedesz Henger si trova a Santorini e condivide sul web alcuni momenti della vacanza: tra video e foto fronte-retro che mostrano tutto.

Mercedesz Henger fa ancora parlare di sé. La bellissima figlia d’arte, nota soprattutto per la sua partecipazione al reality “L’Isola dei Famosi” nel 2016, continua ad aggiornare il suo profilo Instagram con foto e video che sono veramente un toccasana per chi si trova a vivere il caldo della città. La bellissima 29enne infatti si trova a Santorini – Grecia – per delle vacanze da sogno.

Paesaggi mozzafiato e vita mondana ma gli scatti più belli sono quelli dove c’è lei in primo piano, come la foto fronte-retro che ha lasciato perplesso il web. Il motivo? Scopriamolo subito. Un indizio? Fondoschiena in primo piano.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Enrico Brignano e Flora Canto, è nato Nicolò: la reazione della sorella maggiore

Mercedesz Henger, la foto fronte-retro vietata ai minori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Mille”, il tormentone di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti batte ogni record

La stanza scelta dalla italo-ungherese è assolutamente un incanto. Il panorama suggestivo rende il soggiorno ancora più incantevole. Mercedesz decide di condividere cotanta meraviglia con i followers. Dalle storie ci sono numerosi video che immortalano la bellissima Henger junior in luoghi mondani e non solo.

Quello che ha catturato la sua attenzione però rimane questa location da sogno con vetrate ovunque per incentivarne l’illuminazione naturale. Vasca idromassaggio e poi lei, Mercedesz in costume bianco ottico che spicca sull’abbronzatura.

Il post comprende due foto, un interessante fronte-retro: nella prima immagine, la giovane gusta un calice di vino, nella seconda – dal tono più piccante – viene ripresa di spalle lasciando emergere in tutta la sua rotondità il fondoschiena, assolutamente perfetto.

Nonostante i followers siano vicini al milione e i tanti commenti a lei rivolti, Mercedesz non perde occasione per rispondere con garbo ed educazione ai suoi fans con cuori ed emoji. Anche Guenda Goria ha risposto con “Bellissima” ma ancora a quanto pare non sia arrivata a destinazione, manca la risposta della Henger.

Tra le storie si vedono anche momenti dedicati allo sport: correre con un panorama così incantevole non può che essere ancora più emozionante ed efficace.